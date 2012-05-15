Прокуратура намагається повернути столиці дитсадок на Печерську

Київ. 15 травня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва до окружного адміністративного суду заявлено позов про скасування рішення Київської міської ради, яким позбавлено статусу «дошкільний заклад» дитячий садок №392 на вулиці Анрі Барбюса, 46 у Печерському районі.

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, йдеться про рішення Київради, прийняте у жовтні минулого року, про виключення вказаного дитсадка з реєстру дошкільних закладів столиці. На це рішення прокуратурою столиці було винесено протест. Утім протест прокурора відхилено.

З метою забезпечення конституційних прав маленьких громадян на дошкільну освіту та збереження дитячого садка у центральному районі столиці прокуратура міста 11 травня ц.р. звернулась до суду із заявою про визнання незаконним та скасування такого рішення Київської міської ради, повідомили у прокуратурі з зазначили, що з часу подачі до суду заяви зупиняється дія рішення Київради.

В повідомленні прокуратури також звертається увага, що згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні забезпечувати розвиток та збереження мережі дошкільних навчальних закладів. Забороняється ліквідувати, використовувати не за призначенням дошкільні заклади, здійснювати приватизацію чи перепрофілювання закладів освіти, що фінансуються з бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Київрада виключила дошкільний навчальний заклад №392 на вулиці Анрі Барбюса, 46, з реєстру дошкільних закладів, прийнявши відповідне рішення на сесії 27 жовтня 2011 р. Депутати віддала будівлю колишнього дитсадка під створення Центру управління залізничними перевезеннями.

З цього питання доповідав депутат фракції «Народна партія» Віталій Гайдук, який повідомив, що проект рішення підготовлено у зв’язку зі зверненням «Укрзалізниці».

За його інформацією, у 2000 році вказане приміщення дитячого садочку було передано Державним управлінням справами на баланс «Укрзалізниці» як адміністративну будівлю. Протягом значного часу дитячий садок не використовувався як дитячий заклад, зокрема в ньому навіть діяв склад. На сьогодні «Укрзалізниця» займається створенням Центру управління залізничними перевезеннями і хоче розмістити його саме там, де розташована будівля дитячого садочка.

Як зазначив В.Гайдук, Печерська райдержадміністрація дала згоду на будівництво такого центру і Київська міська держадміністрація в 2004 році погодилася на розробку відповідної проектної документації. В.Гайдук при цьому повідомив, що в ході оформлення документації з’ясувалось, що в 2000 році, коли будівля дитсадка передавалась, її не було виключено з реєстру дошкільних закладів.

Як запевнив депутат, на сьогодні відновити роботу дитячого садка в цій існуючій будівлі неможливо, оскільки вона зношена на 50% і підлягає знесенню. А крім того, Київрада не має можливості змусити власника використовувати це майно не так, як він хоче. Будівля, як підкреслив В.Гайдук, на сьогодні перебуває в повному господарському віданні Головного управління справами залізничного транспорту, а земельна ділянка – в постійному користуванні адміністрації залізничного транспорту.

У свою чергу депутат фракції «УДАР» Кличка» Людмила Закревська заявила, що будівлю дитсадка не було виключено із згаданого реєстру, оскільки в 2001 році було рішення, яке забороняло такі дії і яке мало зберегти дитячі садочки навіть при тому, що відбувалось зменшення кількості дітей у зв’язку з демографічною ситуацією.

Крім того вона нагадала депутатам про закон про дошкільну освіту, згідно з яким необхідно повертати дошкільні навчальні заклади, які раніше через оренду використовувались не за призначенням. Також вона звернула увагу, що на вулиці А.Барбюса лише два дитячих дошкільних заклади і на сьогодні там дуже складна ситуація із влаштуванням діточок у такі заклади.

Однак більшістю голосів депутатів дитсадок було виключено з реєстру дошкільних закладів