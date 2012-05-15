В Українському домі випускникам медичного ліцею урочисто вручили дипломи

Випускників привітали представники районного управління освіти Шевченківської РДА, керівництво навчального закладу, а також український поет, кіносценарист, драматург Іван Драч.

Київ, 15 травня. УНІАН. В Українському домі відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім. Богомольця. Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, випускників привітали представники районного управління освіти, керівництво навчального закладу, а також український поет, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, Герой України Іван Драч.



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