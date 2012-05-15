Нагородження переможців молодіжного конкурсу ідей «Я бачу місто»

16 травня о 12.00 за участю керівництва міста відбудеться церемонія нагородження переможців відкритого молодіжного конкурсу ідей сучасної скульптури, інсталяції та дизайну міського середовища «Я бачу місто».

Загалом на конкурс було подано близько 100 авторських та колективних робіт від учасників у двох вікових категоріях: 12-16 та 17-20 років. За рішенням журі робота-переможець буде реально втілена у Києві.

Адреса проведення: Київський академічний театр ляльок (вул. Грушевського, 1-А). Вхід за акредитацією.