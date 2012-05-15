Київ, 15 травня. УНІАН. У Дарниці відкрито новий автобусний маршрут загального користування у режимі маршрутного таксі № 177.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій РДА, таке рішення схвалено Головним управлінням транспорту та зв`язку Київської міської державної адміністрації.

Маршрут працює з 23 квітня, а його шлях слідування пролягає від вул. Луначарського (з розворотом на пл. Луначарського) - вул. М. Раскової - вул. Р. Окіпної - Русанівська Набережна - Дніпровська Набережна - вул. Причальна - вул. Клеманська - вул. Сортувальна - вул. Урлівська - вул. А.Ахматової - вул. Тростянецька - Харківське шосе - Харківська площа - до входу на ст. м. "Бориспільська" (в зворотному напрямку від вул. Урлівської по вул. Здолбунівській - Дніпровській Набережній і далі за існуючою схемою) та співпадає з трасою руху маршруту №178 з тією різницею, що забезпечує транспортне сполучення універсаму "Позняки", вул. Анни Ахматової і вул. Урлівської.

Для роботи на маршруті № 177 планується залучити 15 одиниць рухомого складу.