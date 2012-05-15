Понад 6 млн. квітів висадять в місті до Дня Києва

Київ. 15 травня. УНІАН. 6,4 млн. квітів висадять фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» до Дня народження Києва.

Як інформує офіційний сайт Київської міської держадміністрації, це будуть такі квіти, як петунії, чорнобривці, бегонії, сальвії, агератум тощо.

Крім того, до свята будуть влаштовані тематичні квітники, а також зеленбудівці здійснять озеленення та квіткове оформлення 28 об’єктів міського зеленого господарства.

Зокрема, фахівці озеленять території прилеглі до центрального залізничного вокзалу, сквер на вул. Федорова, бульварну зону на вул. Богатирська, сквер на площі Т.Шевченка (біля автостанції «Полісся»), бульвар Т.Шевченка. Також озеленять Брест-Литовське шосе і проспект Перемоги, сквер на вул. Вишгородська та вул. Басейну.

Прикрасять квітами також проспект Миколи Бажана. На площі близько 1 га влаштують квітники та висадять 1 млн. квіткової розсади.

Більше того, визначено сім основних напрямків до НСК «Олімпійський» з боку Чернігова, Борисполя, Дніпропетровська, Одеси, Житомира, Гостомеля та Овруча. На цих об’єктах тривають роботи із влаштування площинних та об’ємно-просторових квітників з вертикальним оформленням. Першочергово це стосується проспектів Миколи Бажана, 40-річчя Жовтня, Перемоги, Червонозоряного, Броварського, Харківської та Одеської площ, Надінпрянського шосе та вул. Хрещатик.

Наразі встановлено близько 300 вертикальних конструкцій з ампельними квітами, 500 термочаш на 2500 опорах зовнішнього освітлення з висаджуванням 25 тис. ампельних квітів.

На території лісових масивів вздовж в’їздів у місто лісопарковими господарствами встановлять декоративні панно з символікою Євро-2012.

Значно побільшає у столиці до Дня Києва і квітників – основні клумби влаштують на Європейській площі, площах Льва Толстого, Перемоги та на схилі парку «Міський сад» з боку вул. Грушевського (навпроти Кабміну). Клумбу зустрічаючого міста влаштують на схилі вул. Інститутської, а у вигляді рушника – на Харківській площі.

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Ведуться роботи з благоустрою і у сквері та меморіальному музеї Марії Заньковецької на вул. Червоноармійської, 119, що у Печерському районі, а також триває реконструкція парку «Володимирська гірка» (Шевченківський район).

Нагадаємо, як зазначав неодноразово голова КМДА Олександр Попов, міська влада зробить усе можливе, аби Київ став найзеленішою столицею Європи.