На День Києва відкриють три світломузичні фонтани

Київ. 15 травня. УНІАН. У свій 1530-й день народження Київ заспіває ще трьома фонтанами. До Дня Києва міська влада подарує мешканцям столиці ще три світломузичні динамічні фонтани та фонтан із підсвіткою.

Як інформує офіційний сайт Київської міської держадміністрації , 25 травня відбудеться урочисте відкриття світломузичного фонтану в парку «Перемога», що у Дніпровському районі міста; у сквері «Заньковецької» у Печерському районі та на Майдані Незалежності. А також фонтан з підсвіткою та скульптурною композицією презентують киянам та гостям міста у парку «Позняки» (Дарницький район).

Нагадаємо, що першим серед київських водограїв запрацював оновлений світломузичний фонтан на вул. Хрещатик, 25. Його відкриття відбулося 12 квітня.