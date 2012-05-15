На Троєщині послуги з реєстрації місця проживання надаватиме Центр адмінпослуг

Київ, 15 травня. УНІАН. На Троєщині послуги з реєстрації місця проживання надаватиме Центр надання адміністративних послуг, який розміщується на першому поверсі Деснянської райдержадміністрації столиці.

Як повідомили УНІАН в Деснянській РДА, реєстрацію місця проживання ("прописка/виписка"), перебування фізичних осіб, а також оформлення паспорта громадянина України можна здійснити щоденно з 9.00 до 16.00 за адресою: проспект Маяковського, 29 (тел.546-08-37).

