КМДА пропонує Київраді знизити орендну плату для майстерень

Київ. 15 травня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підготувала проект рішення Київради, яке знижує орендну плату за користування муніципальними приміщеннями для спортивних закладів та членів національних творчих спілок.

Як інформує офіційний сайт Київської міської держадміністрації, зараз документ знаходиться на розгляді депутатів та проходить процедуру узгоджень для винесення на найближчу сесію Київради.

За інформацією заступника голови КМДА Олександра Пузанова, за дорученням голови КМДА було розроблено зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва. Ці зміни в межах компетенції міської влади дозволяють створити належні економічні умови для розвитку спорту та мистецтва у столиці.

Згідно із проектом рішення орендна плата за 1 кв. м. площі для муніципальних приміщень менше 50 кв. м., що їх використовують для розміщення творчих майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, інших членів національних творчих спілок, становитиме лише 1 грн.

Якщо площа майстерні перевищує 50 кв. м., орендна плата складатиме 4% від орендної ставки (коефіцієнту, що зазначений у Положенні про оренду майна територіальної громади міста Києва).

Орендну плату за користування нерухомістю, яка використовуються для розміщення фізкультурно-спортивних закладів, буде зафіксовано на рівні 3% від орендної ставки.