У столичному зоопарку незабаром з'явиться волохате слоненя

Київ. 15 травня. УНІАН. У київський зоопарк, нарешті, везуть слона за $ 100 тис., який замінить померлого пару років тому улюбленця мера Черновецького Боя.

Йому лише 6 років, і як розповідає влада, - він волохатий, пише "Сегодня".

«Тварина ще маленька і навіть волохата! До нього вже послали людину, щоб слон почав звикати», - розповів перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Супроводжувати малюка до Києва буде директор зоопарку Олексій Толстоухов.

«Взагалі слони такого розміру перевозяться або автотранспортом або літаком, але як і звідки ми його будемо везти, поки таємниця - розповім, коли він буде тут», - сказав А.Толстоухов. Покупку тварини за $ 100 тис., як і обіцяв, оплатив екс-мер Києва Олександр Омельченко.

«І давати ім`я новому мешканцеві зоопарку буде він - його право», - каже А.Толстоухов. До речі, директор зоопарку хоче купити ще двох слоних. «Ми зараз ведемо переговори з приводу самочок. І, звичайно ж, шукаємо спонсора, який оплатить їх - дві слонихи коштуватимуть близько 350 тис. євро», - сказав А.Толстоухов. Жити юний самець буде в новому реконструйованому вольєрі, який майже закінчили.

«Літній вольєр ми повністю змінили: збільшили його площу, прибрали залізну огорожу і поклали великі камені для того, щоб тварина була більш контактною, і люди могли дивитися на слона не через залізо. У нього буде басейн і парасолька від сонця, будівництво якої зараз закінчуємо. У зимовому вольєрі ми реконструювали огорожу, зробили нове освітлення, вентиляцію та гумову підлогу, на якій слон зможе відпочивати», - розповів А.Толстоухов. А ось раціон тварини не буде якимось особливим - гілочки, трава, фрукти.

Також на днями за програмою обміну в зоопарк привезли нових птахів. «У нас з`явилася пара японських журавлів, білі павичі, павині голуби, сріблясті фазани», - говорить А.Толстоухов. В озера, які були на реконструкції, вже запустили пеліканів, фламінго, лебедів і качок.