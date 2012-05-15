Попов упевнений, що на Євро-2012 до Києва приїде багато гостей

Київ. 15 травня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов упевнений, що на матчі Євро-2012 до Києва приїде багато вболівальників, незважаючи на велику кількість критики, що звучить нині у ЗМІ на адресу України.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ефірі ТРК “Київ”.

За словами О.Попова, зараз у ЗМІ 99% інформації – це саме критика.

“З одного боку, це справедливо, і це є підказка що і як треба зробити. З іншого боку, дійсно, її дуже багато”, - зазначив він.

За словами О.Попова, йому дуже не подобається, що сьогодні спостерігається прив’язка політики до спорту.

“Я в своїй роботі намагаюсь більше від політики відходити задля того, щоб все-таки більше зосереджуватись на господарській діяльності, на актуальних питаннях, які потребують вирішення, – від даху до метрополітену...”, - наголосив він.

Водночас голова КМДА висловив думку, що “мабуть такий час, і нам треба його пройти”.

“Я однозначно, абсолютно переконаний, що до нас приїдуть вболівальники. І приїдуть не тільки з тих країн, футболісти яких будуть в нас грати. У нас буде багато гостей, і нікуди ми від цього не дінемось”, - сказав О.Попов.

Також голова столичної міськдержадміністрації нагадав, що у процесі підготовки до Євро-2012 у столиці побудовано й реконструйовано багато об’єктів.

“Все що ми збудували і добудуємо – це обов’язково залишиться на багато років. І я просто не вірю в те, що в нас з’явився вже такий “Олімпійський”, як він зараз є... Якби не Євро, не було б такими аеропорти, термінали, дороги та інше...”, - сказав він.