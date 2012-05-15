На Подолі відбувся звітний концерт кращих творчих колективів району

Київ, 15 травня. УНІАН. У Київському муніципальному академічному музичному театрі опери та балету для дітей та юнацтва відбувся звітний концерт кращих творчих колективів Подільського району Києва "У творчості Поділ наш розквітає".

Як повідомили УНІАН в Подільській РДА, захід був присвячений 1530 річниці заснування Києва та відбувся у рамках проведення міського Фестивалю мистецтв "Твої таланти, Києве!".

Учасників концерту привітали голова Подільської РДА Петро Матвієнко, начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна, перший заступник начальника Головного управління культури КМДА Валентина Ліновицька та інші почесні гості.

"На Подолі близько трьох тисяч дітей навчаються в школах естетичного виховання, працюють двадцять чотири клуби за місцем проживання та більше п’ятнадцяти тисяч дітей відвідують шкільні гуртки та секції. Серед такої надзвичайно великої кількості обдарованих дітей та молоді є переможці та учасники міських, всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Тому, Подільський район по праву пишається своїми вихованцями. Я дякую всім, хто сприяє творчому розквіту нашого району, розвиває у молодого покоління почуття поваги до українського мистецтва, традицій та культури нашого народу", - сказав Петро Матвієнко.

У фойє театру усіх гостей вітав духовий оркестр дитячої музичної школи №35. Також там було розміщено експозиції образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва вихованців районних клубів за місцем проживання та закладів освіти Подільського району.

Чудовий настрій гостям подарував виступ зразкового художнього колективу вокально-хореографічного ансамблю "Зернятко", відомого не тільки на всю країну, але й за кордоном, який налічує понад 200 учасників віком від 5 до 24 років.

Свої творчі номери присутнім також демонстрували зразковий художній колектив вокально-хореографічного ансамблю Київського Дитячого будинку "Малятко", Народний художній колектив хореографічного ансамблю "Юність", ансамбль скрипалів "Мелодія" та зразковий ансамбль бального танцю "Ренесанс" дитячої школи мистецтв ім. Стефана Турчака, колектив "Дитяча опера" Будинку дитячої творчості, артисти Київського муніципального академічного музичного театру опери та балету для дітей та юнацтва та Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина".

У звітному концерті також взяли участь народна артистка України Наталія Бучинська з донькою, заслужений артист України Володимир Бистряков та заслужена артистка України Ольга Крюкова. Головним режисером-постановником районного свята був народний артист України Валентин Козаченко, ведучими – заслужений артист естрадного мистецтва України Богдан Романіді та переможець всеукраїнських конкурсів Дар’я Соколова.