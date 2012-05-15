Арбітражного керуючого спіймали на одержанні неправомірної вигоди

Київ. 15 травня. УНІАН. Прокуратурою Києва спільно із УСБУ в Києві затримано арбітражного керуючого одного із комерційних підприємств столиці під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис дол та 40 тис грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків зі ЗМІ прокуратури Києва.

Така винагорода призначалася для арбітражного керуючого за сприяння у вчиненні дій в інтересах колишнього керівника підприємства.

На даний час виконуються першочергові слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про порушення кримінальної справи, зазначили в прокуратурі.