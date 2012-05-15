Арбітражного керуючого спіймали на одержанні неправомірної вигоди
09:23, 15 травня 2012Київ
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В розмірі 15 тис дол та 40 тис грн.
Київ. 15 травня. УНІАН. Прокуратурою Києва спільно із УСБУ в Києві затримано арбітражного керуючого одного із комерційних підприємств столиці під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис дол та 40 тис грн.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків зі ЗМІ прокуратури Києва.
Така винагорода призначалася для арбітражного керуючого за сприяння у вчиненні дій в інтересах колишнього керівника підприємства.
На даний час виконуються першочергові слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про порушення кримінальної справи, зазначили в прокуратурі.
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