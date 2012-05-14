Вихованці дитячого будинку запросили Попова на День матері

Київ, 14 травня. УНІАН. Вихованці одного з дитячих будинків сімейного типу Дарницького району запросили голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова завітати до них на святковий сніданок і разом привітати зі святом маму-виховательку, яку вважають для себе рідною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

У дитячому будинку сімейного типу родини Юсан виховується 11 дітей – 10 прийомних та 1 біологічна дитина.

У службі у справах дітей повідомили, що будинок сімейного типу Юсан є зразковим: у 2011 році родина перемогла у конкурсі "Сім’я року–2011" та була внесена до Книги пошани Київської міської державної адміністрації "Сім’я – золотий фонд м. Києва".

О.Попов прийняв запрошення та відвідає велику дружню родину 15 травня і разом із вихованцями привітає їхню маму Олену Миколаївну Юсан із Днем матері.

