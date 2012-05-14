Часткове обмеження руху транспорту на проспекті Бажана
19:09, 14 травня 2012Київ
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Завтра з 8.00 до 22.00
Київ. 14 травня. УНІАН. Завтра, 15 травня, з 8.00 до 22.00 буде частково обмежено рух
автотранспорту на проспекті Миколи Бажана на ділянці від Південного мостового переходу до Дніпровської набережної. При цьому буде виділено дві смуги руху для
проїзду в обидва напрямки.
Як повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор», зміни в організації руху автотранспорту пов’язані з проведенням завершального етапу робіт із укладання верхніх шарів асфальтобетону на проспекті.
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