Часткове обмеження руху транспорту на проспекті Бажана

Київ. 14 травня. УНІАН. Завтра, 15 травня, з 8.00 до 22.00 буде частково обмежено рух

автотранспорту на проспекті Миколи Бажана на ділянці від Південного мостового переходу до Дніпровської набережної. При цьому буде виділено дві смуги руху для

проїзду в обидва напрямки.

Як повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор», зміни в організації руху автотранспорту пов’язані з проведенням завершального етапу робіт із укладання верхніх шарів асфальтобетону на проспекті.