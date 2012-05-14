Творчий звіт Оболонського району в рамках фестивалю «Таланти твої, Києве»

15 травня о 18.00 відбудеться заключний творчий звіт «Ось справжнє диво, диво світу, моя співоча Оболонь». З 1 березня у 10 районах столиці відбувалися творчі звіти. Усі вони присвячені 1530-річчю Києва. Творчий звіт Оболонського району завершує районний етап І мистецького фестивалю «Таланти твої, Києве». Адреса проведення: Київський міський університет ім. Б. Грінченка (просп. Тимошенка, 13-б). Потрібна акредитація.

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