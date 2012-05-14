Стартує експеримент з надання послуг сімейного патронату для дітей, позбавлених піклування

15 травня о 12.00 відбудеться прес-конференція з теми: «Сімейний патронат – інноваційна соціальна послуга». У рамках проекту «Сімейний патронат – інноваційна соціальна послуга» у Києві стартує експеримент з надання послуг сімейного патронату для дітей, які потрапили у складні життєві обставини або залишилися без батьківського піклування.

У прес-конференції візьмуть участь: Микола Кулеба – начальник Служби у справах дітей КМДА, Валерій Танцюра – директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Василина Дибайло – директор Партнерства «Кожній дитині», Аксана Філіпішина – директор Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики, Наталія Дудко – патронатна вихователька.

Адреса проведення: Інформаційна агенція «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького 8/16, конференц-зала, 2-й поверх). Вхід за акредитацією.