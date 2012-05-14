У Києві з Кубком Анрі Делоне зробили не менше 8 тис. фотознімків

Київ. 14 травня. УНІАН. Кияни виявилися найгостиннішою публікою з-поміж міст, які відвідав досі трофей УЄФА ЄВРО, про що свідчить абсолютний рекорд кількості фотознімків з кубком за час його перебування в українській столиці за один день – 4 тис. 370. Усього за два дні перебування Кубку у Києві було зафіксовано 8 тис. фотознімків.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на МОК «ЄВРО-2012 Україна».

Протягом двох днів відвідувачів Майдану розважали різноманітними інтерактивними конкурсами та іграми. Були організовані автографсесії з Друзями УЄФА ЄВРО 2012, а також фотосесія з Талісманами турніру – Славеком та Славком.

Сьогодні Кубок виставлений у Івано-Франківську, а завтра з’явиться у Харкові, де пробуде до 18 травня. Наступними трофей побачать мешканці Донецька, де з ним можна буде сфотографуватися протягом вихідних. У понеділок, 21 травня, кубок буде у Дніпропетровську, 22-24 травня – у Львові, 26 травня він завершить свою мандрівку в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Варшаві офіційно був представлений кубок переможця цьогорічного Чемпіонату Європи з футболу, який понад місяць перебуватиме у турне 14 містами Польщі та України. В Києві Кубок Євро-2012 був презентований та виставлений для огляду на Майдані Нележності 11 травня, де перебував по 13 травня.