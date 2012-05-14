До Дня Києва малозахищені кияни отримають матеріальну допомогу

Київ. 14 травня. УНІАН. З нагоди святкування Дня столиці та Дня Києва окремі категорії малозабезпечених мешканців столиці отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу в розмірі від 100 до 500 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра Попова.

Згідно з документом, матеріальну допомогу у розмірі 500 грн отримають сім’ї загиблих в Афганістані. По 300 грн виплатять: одержувачам пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника; на дітей-сиріт, у яких померли обоє батьків; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли у мирний час під час військової служби.

По 200 грн допомоги виплатять: інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю; одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує постійного догляду, а також інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1200 грн.

Матеріальну допомогу у розмірі 100 грн отримають: інваліди ІІ групи та непрацюючі інваліди ІІІ групи. Соцвиплати також отримають непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1200 грн, а також працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн; одержувачі державної допомоги на дітей одинокі матері та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів, компенсації за надання соціальних послуг, компенсації по догляду за інвалідом І групи або пристарілим, який досяг 80-річного віку, а також одержувачі державної допомоги при усиновленні дитини.

Відповідно до розпорядження, виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги проводитимуть за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках та відділеннях поштового зв’язку.

Крім того, адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена, через незалежні причини від отримувача, у разі його смерті, виплачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному порядку.