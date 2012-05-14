В Голосієво вручили подарунки дітям, позбавленим батьківського піклування

Київ, 14 травня. УНІАН. В Голосіївській районній державній адміністрації відбулася церемонія вручення подарунків випускникам 9 і 11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, за сприяння благодійного фонду "Родинне тепло" 33 випускники отримали взуття на загальну суму 16,5 тис. грн.

Заступник голови райдержадміністрації М. Мошкола від імені районної влади подякував опікунам та піклувальникам за їх доброту сердець та теплоту душі у нелегкій роботі – вихованні своїх підопічних, та вручив їм Подяки голови Голосіївської РДА.

