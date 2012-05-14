- Столична влада виділила допомогу ветеранам до Дня Перемоги. Є інформація, що і до Дня Києва буде така допомога, скільки і коли отримають ці кошти кияни?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Я не можу зараз перерахувати всі категорії отримувачів, бо на це піде багато часу. Однак зазначу, що це мінімум 350-370 тисяч киян, які обов’язково отримають до 1530-річчя Києва відповідну фінансову допомогу.