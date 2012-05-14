Реконструюють пішохідну зону на схилах Дніпра

Київ. 14 травня. УНІАН. У Києві реконструюють пішохідну зону від парку «Володимирська гірка» до Києво-Печерської Лаври.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на відповідне розпорядження про проектування та реконструкцію зазначеної ділянки, підписане головою КМДА Олександром Поповим.

Замовником виконання робіт визначено комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

Комунальному підприємству доручено визначити генеральну проектну і підрядну організації та забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації.

Крім того, при укладанні замовником договору підряду та виконання робіт із реконструкції пішохідної зони від парку «Володимирська гірка» до Києво-Печерської Лаври будуть передбачені умови щодо надання підрядником гарантій якості робіт та встановлення гарантійних строків експлуатації елементів благоустрою.