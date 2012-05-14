Райради пішли, проблеми залишились

Райради ліквідовано ще в 2010 році, але відлуння невдалого рішення Київради досі бентежить небайдужих киян. У районних та господарських судах ще з 2010 року перебувають більше ніж 350 справ, які починають залишати без розгляду, а що ще гірше - ухвалюють рішення про те, що новоутворені адміністрації районів та Київрада не є правонаступниками виконавчого органу райрад.

Ліквідовані ради прийняли з перевищенням повноважень велику кількість незаконних рішень, що не відповідають Конституції

та нормативно-правовим актам України, громадяни - представники територіальних громад районів м. Києва відновлюють свої

порушені конституційні права в місцевих судах та Європейському суді з прав людини.

Прийняті Верховною Радою зміни до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», на підставі яких 9 вересня 2010 року відбулося позачергове пленарне засідання Київради, де на розгляд депутатів було винесено питання щодо закріплення за Київрадою всіх прав та обов’язків ліквідованих районних у м. Києві рад.

Кияни спостерігали за подіями, що відбувалися в сесійній залі, де першим заступником голови КМДА Поповим був внесений проект рішення, що попередньо не був розглянутий постійними комісіями. Проект ліквідації райрад був розданий депутатам лише при вході у сесійну залу, що порушує норму регламенту, а саме п.п. 1 п. 13.2, відповідно до якого секретар мав організувати підготовку пленарних засідань сесії та питань, що виносяться на порядок денний.

У ч. 1 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» чітко ви значено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно та несуть відповідальність за свою діяльність, що не відбулось у даному випадку. Але здійснення ліквідації райрад, їхніх виконавчих органів та структурних підрозділів без заслуховування звітів голів райрад та виконавчого органу, начальників управлінь майном перед внесенням запису до ЄДРПОУ про ліквідацію юридичної особи, є нікчемним, зробленим з метою перекладання відповідальності на міську раду, яка не визначена правонаступником прав та обов’язків та яка мала б здійснювати контроль за діяльністю утворених ще у 2001 році райрад, та перекладання матеріальної відповідальності на місцевий бюджет, в якому не передбачено сплату боргів за ліквідовані ради. Відсутність прозорості в роботі ліквідаційних комісій по прийняттю та розгляду претензій кредиторів та громадян — членів територіальної громади м. Києва, яким у численних відповідях адміністрації зазначено, що вони як громадяни не мають права, оскільки відсутні договірні зобов’язання, але це не означає, що вони можуть порушувати конституційні права та свободи киян.

У зв’язку із тим, що районні у місті ради, їхні виконавчі органи та структурні підрозділи ліквідовано як суб’єкти господарювання, а не суб’єкти публічного права, якими вони і являються по суті, необхідно витребувати у Верховної Ради України витяг із чинного нормативно-правового акту або законопроекту, що регулює процедуру ліквідації (шляхом припинення) юридичних осіб безпосередньо публічного права. Визначити коло їхніх правонаступників відповідно до внесених змін у Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ».

Як передбачено ч. 2 ст. 7 цього закону, неутворення юридичної особи публічного права і ліквідація існуючої юридичної особи публічного права — це різні процеси, що не визначені законом, а процедура ліквідації юридичної особи публічного права відрізняється від ліквідації юридичної особи як суб’єкта господарювання з огляду на відсутність угод, укладених між членами територіальної громади та юридичною особою публічного права, що є порушенням прав громадян в частині неможливості подачі претензій ліквідаційним комісіям.

Над текстом звернення до Верховної Ради та пана Попова працювала значна кількість небайдужих киян та моїх колег з робочої групи, яким ми вдячні за змістовні зауваження та пропозиції, які було враховано і які ми пропонуємо вам підтримати, оскільки порушені питання стосуються всієї громади Києва в цілому та кожного окремо.

Ольга Пальчикова-Козуб,



Директор Управлінської компанії Спілки власників житла України,

"Київський форум"