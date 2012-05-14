Влада домовляється з виробниками про знижки на продукти

Київ. 14 травня. УНІАН. Столична влада розпочала переговори з вітчизняними виробниками щодо надання знижок для користувачів «Картки киянина» на усі товари першої необхідності, передусім продукти харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, за словами голови КМДА Олександра Попова, «ми вже провели попередні переговори. І декілька компаній-виробників зголосилися долучитися до нашої програми. Йдеться передусім про продукти харчування. Думаю, у другій половині поточного року ми розпочнемо підписувати відповідні договори».

Він наголосив, що «Картка киянина» – дуже важливий у соціальному аспекті проект. «Ми плануємо щонайменше 600 тисячам киян, які потребують соціальної допомоги, надати суттєві пільги на придбання товарів, отримання послуг», - зазначив голова КМДА.

О.Попов звернув увагу, що робота розпочалась зі знижок на медикаменти. «Наші київські виробники погодилися стати учасниками цієї програми за рахунок зниження ціни на ті лікарські засоби, які вони виробляють. Це група медикаментів, яка користується найбільшим попитом. Ми готові розширювати цей перелік, залежно від побажань киян, однак уже зараз зможемо забезпечити основними лікарськими засобами людей, котрі потребують соціального захисту», - сказав О.Попов.

Сьогодні за участю голови КМДА відбулося підписання меморандуму про співпрацю між КМДА, київськими виробниками лікарських засобів і державними й комунальними аптеками. Бажання співпрацювати з міською владою виявили ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Фармак» і «Борщагівский ХФЗ». Знижка надаватиметься в аптечній мережі «Фармація».

Зокрема, значно дешевше можна буде придбати 52 безрецепторні препарати першої необхідності, у тому числі анальгін, цитрамон, корвалол, барбовал.

Меморандум передбачає, що 15-відсоткову знижку на згадані препарати надають компанії-виробники лікарських засобів, ще на 10-15% знижують ціни комунальні аптеки-реалізатори.

За словами О.Попова, до червня «Картки киянина» планується надати близько 5 тис. осіб, а до вересня-жовтня користувачами картки мають стати понад 600 тис. киян.

Як нагадали у КМДА, 2 квітня було підписано розпорядження про впровадження «Картки киянина» у метрополітені. Зараз картка працює як проїзний документ.