У Київраді відбудуться громадські слухання з проблем столиці

18 травня о 14.00 в Київраді відбудеться круглий стіл у формі громадських слухань для обговорення проблемних питань Києва за ініціативою фракції "БЮТ-Батьківщина".

«Більшість Олександра Попова у Київраді не пішла на те, щоб провести громадські слухання публічно на сесії Київради під час прямої трансляції та за присутності ЗМІ. Натомість вирішила провести обговорення проблемних питань під час круглого столу», - сказала голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова.

За її словами, з наданих фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді питань для розгляду на громадських слуханнях до порядку денного включені лише 5 пунктів: інформація щодо ситуації навколо виділення земельної ділянки під забудову на вул. Гоголівській, 7; щодо ситуації навколо виділення земельної ділянки під забудову на просп. Маяковського, 40-52; щодо ситуації, яка склалась із будівництвом 25-поверхового будинку по вул. Ревуцького, 7-В впритул до діючої дошкільної дитячої установи № 138; щодо ситуації, яка склалась із знищенням зеленої зони, укріплюючого валу впритул до існуючих житлових будинків із влаштуванням парковки по бул. Дружби народів 19-А; щодо ситуації, яка склалась із відміною державного акту на право власності земельної ділянки, яка була надана громадянці В.Пстрак рішенням Київської міської ради від 11.12.08 №842/842.

«Звичайно, ідея з якою виступала фракція «БЮТ-Батьківщина» - провести сесію Київради у формі громадських слухань, була ширшою і могла бути результативнішою. Що стосується круглого столу, то поки що не відомо, чи призведе таке обговорення питань до реального їх вирішення. Залишається сподіватися на краще», - прокоментувала Т.Меліхова.

Як повідомлялося, фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді пропонувала провести окреме засідання Київради у формі громадських слухань або відвести під обговорення питань, що турбують громадськість, частину наступного пленарного засідання Київради.