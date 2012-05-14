На підприємствах Шевченківського району з початку року сталося 19 нещасних випадків

Київ, 14 травня. УНІАН. На підприємствах Шевченківського району протягом першого кварталу року сталося 19 нещасних випадків, в яких потерпіло 19 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській РДА.

Підприємством з найбільшою кількістю травм є Національний академічний театр опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка, де сталося сім нещасних випадків, що становить 37,3 % від загальної кількості виробничих травм.

Основною причиною травматизму у театрі переважно була особиста необережність потерпілих.

За даними Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву на підприємствах Шевченківського району сталося 2 нещасні випадки з смертельним наслідком (на підприємствах ПАТ "Промінвестбанк", ТОВ "Марчека").

Шевченківська районна влада звернулася до керівників підприємств та установ району з проханням переглянути посадові інструкції та інструкції з охорони праці з метою внесення до них вимог ст.14 Закону України "Про охорону праці": працівник зобов`язаний дбати про особисту безпеку і здоров`я, а також про безпеку і здоров`я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

