У столиці скликається альтернативний форум громадськості

Київ, 14 травня. УНІАН. Експерти "Київського форуму" 25 травня обговорять актуальні проблеми столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила одна з ініціаторів заходу, автор і ведуча соціального ток-НЕшоу "Київський форум" Рена Назарова.

"Киянам вже допекло, вони вже не можуть потерпати від мародерів, від корупціонерів, від того, що влада не лише не обговорює рішення, а навіть ухвалені не оприлюднюють... Кияни вже готові формувати свої чіткі вимоги до влади", - сказала Р.Назарова.

За її словами, стурбованість нинішньою ситуацією у столиці, а головне - небайдужість до її майбутнього, згуртувала багатьох фахівців у різних сферах життя, які готові докласти максимум зусиль для того, аби до наступної влади у Києві не допустити непрофесіоналів.

У свою чергу, голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я Лариса Канаровська назвала неприпустимим приховування реальних проблем медичної галузі за допомогою відкриття сімейних амбулаторій. Зокрема, йдеться про забезпечення медичних закладів ліками.

"Чому депутати Київради не контролюють, чи потрапили бюджетні кошти до лікарень? Чому депутати проголосували за скорочений бюджет? Медичні установи отримали всього 40% коштів", - зазначила вона.

"Київ, місто з найбільшим міським бюджетом в Україні, має надзвичайний пакет невирішених екологічних проблем. У Києві відсутня політика сталого розвитку. У столиці працює зараз непрофесійна команда, яка не має бачення розв`язання проблем", - наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко вважає, що для вирішення проблем громада міста повинна консолідуватися та здійснювати тиск на владу.

"Останні п`ять років бюджет столиці виконується не більш ніж на 82%. То про що можна говорити? Про яку охорону здоров`я, про які дороги, про які доплати? Влада наша не є самостійною. Депутати не є відповідальними перед громадою, керівник міста - абсолютно несамостійна людина. Поки у нас буде така влада - ми жодної проблеми не вирішимо", - вважає він.

За результатами відкритого експертного "Київського форуму" планується ухвалити звернення до майбутніх кандидатів на посаду Київського міського голови та у депутати Київради з вимогою включити до передвиборчих програм конкретні, запропоновані експертами шляхи вирішення проблем Києва.