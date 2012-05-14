Вибори мера Києва для економії коштів доцільно провести у жовтні

Литвин вважає, що з точки зору економії коштів вибори мера Києва доцільно провести разом із парламентськими виборами

Київ. 14 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що з точки зору економії коштів вибори мера Києва доцільно провести разом із парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні на брифінгу.

За словами голови парламенту, «з точки зору економії коштів, з точки зору мобілізації виборців це можна було б зробити одночасно із проведенням виборів до Верховної Ради».

Водночас В.Литвин сказав: «Бачу, що політики взяли паузу для того, щоб підрахувати свої шанси і ще раз визначитися із своїми планами».