У дитячих садках Дарницького району відбулася благодійна акція "Посади квіточку"
12:33, 14 травня 2012Київ
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В акції взяли участь 1055 представників батьківської громадськості, близько 1200 працівників навчальних закладів та 3264 дитини дошкільного віку.
Київ, 14 травня. УНІАН. За ініціативою управління освіти Дарницької районної державної адміністрації у дошкільних навчальних закладах та школах-дитячих садках І ступеня пройшла загальнорайонна благодійна акція "Посади квіточку".
Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, в акції взяли участь 1055 представників батьківської громадськості, близько 1200 працівників навчальних закладів та 3264 дитини дошкільного віку.
Під час проведення акції на територіях дитячих садків та шкіл-дитячих садків району висаджено 274 дерева, близько 700 кущів та майже 11 тисяч квітів.
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