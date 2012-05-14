ДАЇ починає масову перевірку маршруток

Київ. 14 травня. УНІАН. У столиці з 14 травня по 5 червня триватимуть профілактичні заходи на пасажирському автомобільному транспорті під назвою «АВТОБУС-2012».

Як інформує Управління ДАІ ГУ МВС в м.Києві, головна мета операції – попередження аварійності на пасажирському автотранспорті, підвищення технічної готовності автобусів, які залучаються до перевезень людей, особливо під час перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку.

Під час рейду столичні інспектори ДАІ здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, проходження ними обов’язкового технічного огляду перед виходом на маршрут. Особлива увага буде приділятися перевізникам, які займаються несанкціонованими перевезеннями, зокрема організованих груп дітей.