- З якими бізнесовими планами та перспективами делегація міської влади повернулася до Києва з поїздки до Австрії?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- З перспективами і оптимізмом, тому що одна справа - говорити про якісь стосунки, і зовсім інша - перевести їх в практичне русло. Сьогодні всі у світі знають, що найкраща або одна з найкращих систем охорони здоров’я, яка ефективно працює, це в Австрії. І чому б нам у них не повчитись?

Наступне питання - бізнес. Це, до речі, була головна мета поїздки. Ми презентувати готовність Києва до співпраці щодо інвестицій, які наші партнери з Відня могли б спрямувати в київські проекти. Як результат - ми отримали абсолютне порозуміння. Але, знаєте, інвестиції - це така тема, якою потрібно займатись щоденно, щогодини, вирішуючи те чи інше питання, аж поки той чи інший проект не запрацює. Але можу вас запевнити, що вже у цьому році у нас будуть реалізовані цікаві проекти, завдяки яким у місті з’являться нові робочі місця з нормальною заробітною платою, з явними перспективами.