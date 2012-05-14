З 15 травня роздрібні ціни на бензини знизяться на 10 коп./л

Київ. 14 травня. УНІАН. На засіданні експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України було ухвалено рішення про поетапне зниження роздрібних цін на всі види бензинів на 5 коп./л з 12 травня і ще на 5 коп./л з 15 травня, повідомила прес-служба Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене на засіданні групи 11 травня.

Під час засідання була розглянута цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, його ресурсне наповнення і проаналізовано вплив на нього світових тенденцій.

Учасники засідання констатували зниження цін на нафту на світових ринках, а також наявність достатніх запасів нафтопродуктів для забезпечення стабільності на внутрішньому ринку.

Також було відзначено, що у рамках попередніх рекомендацій експертно-аналітичної групи учасники ринку знизили ціни на дизпаливо на 10 коп./л.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня кілька великих мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне на 9 коп./л – до 10,35 грн/л.

Нагадаємо, ціни на українських АЗС зростали з другої половини лютого. Проте з кінця квітня ціни стабілізувалися і намітилася тенденція до зниження.

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 4 до 11 травня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,1% – з 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 – збереглися на рівні 10,89 грн/л; на бензин А-95 – збереглися на рівні 11,32 грн/л; на дизельне паливо – знизилися на 0,4% – з 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.

