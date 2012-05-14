Деснянський район налагоджує співпрацю з міською владою Лейпцига

Київ, 14 травня. УНІАН. Деснянський район налагоджує співпрацю з владою німецького міста Лейпцига.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, по це йшлося під час зустрічі першого заступника голови Деснянської РДА Вадим Костюченко з представниками міста Лейпциг та товариства "Європа-контакт".

"Ми раді вітати вас у нас в гостях. Деснянською райдержадміністрацією останнім часом підписано угоди про співробітництво із Вінницькою областю та Литвою. Співробітництво та обмін досвідом відбуватимуться в усіх аспектах життєдіяльності району, який за розмірами можна порівняти із швейцарським містом Цюрих. Сподіваємося, що місто Лейпциг та товариство "Європа-контакт" впишуть ще одну сторінку у міжнародне співробітництво та дружні відносини", - сказав В. Костюченко.

Німецьку федерацію Товариства "Європа-контакт" представляла Рената Войт з міста Лейпціг, яка приїжджає до України з гуманітарною місією вже не вперше. З Україною німецьку федерацію товариства "Європа-контакт" поєднує 10-літнє співробітництво. Українську федерацію товариства "Європа-контакт" представляла голова Марія Цибуленко.