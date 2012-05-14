Пройшов І-й фестиваль-ярмарок "Київщина туристична"

Київ. 14 травня. УНІАН. В Києві пройшов фестиваль-ярмарок "Київщина туристична". Це перший подібний захід в області, який покликаний популяризувати маловідомі туристичні маршрути, повідомив 5-й Канал.

На виставці-ярмарку свої можливості показали усі райони Київщини. Приєдналися до них навіть інші області - серед них Сумщина та Закарпаття. Кожен із учасників фестивалю презентував свої цікавинки для туристів. Привезли до Києва народних майстрів, фолькльорні колективи та різноманітні наїдки.

Працював ярмарок 11-12 травня біля Київської облдержадміністрації.

"Сьогодні Київщина цікава не тільки містом Переяслав-Хмельницьким чи містом Богуславом. Дуже цікаві районні центри, маленькі містечка, де є музеї, де є фолькльорні колективи. Сьогоднішнє свято показало, що нам є чим гордитись", - прокоментував голова Київської обллдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.