- Кілька місяців тому міська влада оголосила справжній бій незаконним МАФам. Та їх власники продовжують ставити кіоски ночами. Наскільки ефективно мерія бореться з незаконними кіосками?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Компромісу у цьому питанні бути не може. І те, що ми вже прибрали понад 500 незаконних кіосків - це непоганий результат, такого ніколи в Києві не було. Більше того, я вам скажу, що кіоски ночами вже більше не встановлюють. До цієї роботи активно долучилися міліція та ДАІ, тож якщо МАФ перевозять уночі по місту, то його обов’язково вилучать і відвезуть на штраф-майданчик, і все, більше підприємець цього об’єкта не побачить. Так, це не проста робота - демонтувати, відвезти - це конфліктні ситуації. Але коли цим спільно займаються прокуратура, міліція, ДАІ, місцеві органи влади, громадськість, то така робота дає позитивний результат. Безумовно, я не маю ілюзій відносно того, що ми можемо вже завтра прибрати всі кіоски, цього і не потрібно робити, бо там працюють люди, їм треба знайти роботу, запропонувати щось взамін. Причому там, де вони не заважатимуть руху людей, техніці безпеки і санітарним нормам. Тому ми звертаємо увагу якраз на ті кіоски, на які найбільше є нарікань-звернень киян. Підкреслюю, питання наведення порядку у сфері МАФів, це не рішення Попова чи Мазурчака, першого заступника, який опікується цим питанням. Це рішення громадськості - це демократичний, прозорий процес.