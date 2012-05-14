Вибори мера Києва можуть відкласти аж на рік - ЗМІ

Київ. 14 травня. УНІАН. Виборів мера столиці в липні цього року не буде. Депутати парламенту так і не прийняли остаточного рішення по столиці, а зараз їх думки і зовсім розійшлися щодо дати виборів градоначальника, пише газета «Сегодня».

В кінці травня закінчується термін повноважень нинішнього мера столиці Леоніда Черновецького. І депутати ВР повинні були визначитися з новою датою виборів. Правда, в парламенті так і не з`явився законопроект про вибори мера столиці в липні. За решту два тижні парламентської роботи зробити це вже навряд чи вдасться. «Такий законопроект повинен спочатку пройти комітет з місцевого самоврядування, який я очолюю, і вже потім потрапити до сесійної зали. Але я вам точно кажу - такого проекту у нас немає », - запевнив газету депутат Олександр Омельченко.

У фракції Партії Регіонів до єдиного рішення теж не прийшли. Нагадаємо, раніше заступник голови фракції Михайло Чечетов казав, що вибори мера можуть відбутися влітку, відразу після Євро. «Фракція ще це питання не обговорювала. Ви розумієте, як вирішать «Регіони» так і буде. А ми будемо це питання обговорювати ось в ці два пленарні тижні, може, до чогось і прийдемо. Економніше проводити вибори восени, разом з парламентськими, навіщо витрачати гроші двічі? », - цитує видання М.Чечетова.

Якщо вибори не призначать, а повноваження Л.Черновецького закінчаться, то обов`язки мера виконуватиме секретар Київради Галина Герега. Але тоді будь-яке рішення Київради під її керівництвом можна буде оскаржити в суді. Хоча такий досвід уже був - у Броварах та Фастові довго не призначали вибори і секретарі рад були і. о. мерів.

Є і другий варіант розвитку подій. За словами О.Омельченка, група депутатів парламенту збирається звернутися до Конституційного суду за роз`ясненням: на який термін обирали Л.Черновецького.

«Його обирали на 4 роки, але потім прийняли зміни в закон, і тепер термін правління місцевого голови становить п`ять років. Але я вважаю, що коли були вибори, мова йшла про 4-річний термін і повноваження столичного мера закінчуються в кінці травня 2012 », - зазначив О.Омельченко.

«Поки йде дискусія з цього питання. Адже навіть якщо КС дасть своє роз`яснення, то що з ним робити далі, ніхто не знає. Думаю, мера будемо обирати восени », - каже регіонал Вадим Колісниченко. Якщо все-таки зважаться на варіант з КС, то, можливо, що Л.Черновецький затримається в кріслі мера ще на рік - до травня 2013 року.