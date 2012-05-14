Кубок Євро-2012У намагались викрасти

Київ. 14 квітня. УНІАН. У центрі Києва відбулася спроба викрадення Кубку Євро-2012, який виставлений на загальний огляд на Майдані Незалежності.

Як повідомив сайт "Чемпіон", у суботу, 12 травня, близько 14.00 двоє молодих людей, фотографуючись разом із трофеєм майбутнього переможця чемпіонату Європи з футболу, розгорнули плакат синього кольору. Після цього молоді люди загорнули Кубок у плакат та спробували викрасти трофей, однак були затримані охоронцями.

За кільканадцять хвилин Кубок Анрі Делоне був повернутий на загальний огляд.

Пізніше, активістка FEMEN намагалась пошкодити Кубок Євро-2012. Того ж дня, попередньо роздягнувшись, представниця FEMEN збила з підставки встановлений Кубок Анрі Делоне.

Через п`ять хвилин Кубок був встановлений на колишнє місце, а дівчина загорнута в біле покривало і затримана, інформує dynamomania.com.