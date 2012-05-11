Підведені підсумки конкурсу «Обери чисте майбутнє»

Київ. 11 травня. УНІАН. Наприкінці травня заплановане урочисте нагородження переможців та учасників конкурсу «Обери чисте майбутнє», започаткованого комунальним підприємством «Київкомунсервіс» у січні поточного року з метою залучення юних киян до вирішення однієї з найактуальніших проблем сьогодення – утворення та переробки побутових відходів, а також впровадження системи роздільного збору відходів.

Як інформує прес-служба столичної міськдержадміністрації, наприкінці квітня спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники структурних підрозділів столичної адміністрації, міських комунальних підприємств та представники провідних компаній, що працюють на столичному ринку послуг із вивезення та утилізації побутових відходів, підвела підсумки конкурсу.

У ньому взяли участь київські школярі, студенти вищих навчальних закладів, вихованці міських та районних центрів творчості. Учасники надіслали до оргкомітету загалом більше 300 робіт, серед яких: малюнки, сувеніри з вторинної сировини, фото- та відеороботи.

За словами директора КП «Київкомунсервіс» Сергія Мельника, представлені на конкурс роботи вразили членів комісії не тільки безмежною фантазією і майстерністю виконання, але й незвичайним баченням вирішення проблем, піднятих тематикою конкурсу.

«Учасники дивують різноплановістю робіт на таку, здавалося б, вузьку і специфічну тему. Розумієш, скільки корисних речей ми щодня викидаємо, вважаючи їх сміттям, а дитячі руки подарували їм друге життя та створили справжні шедеври. Цей конкурс наочно показав, що юні кияни добре усвідомлюють необхідність власного втручання у вирішення екологічних проблем міста”, – прокоментував він.