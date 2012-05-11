Фан-клуб «Динамо Київ» підготував програму відзначення 85-ї річниці ФК

Київ. 11 травня. УНІАН. Фан-клуб «Динамо Київ» представив голові КМДА Олександру Попову соціальну програму «Вболіваємо за Україну, вболіваємо за «Динамо!», яка присвячена відзначенню у 2012 році 85-ої річниці Футбольного клубу «Динамо» (Київ).

Як повідомляє прес-служба КМДА, сьогодні відбулася зустріч О.Попова з активістами фан-клубу футбольного клубу «Динамо» (Київ).

У рамках реалізації представленої програми, активісти фан-клубу працюють за

такими напрямами: популяризація команди «Динамо», робота з вболівальниками та збільшення їхньої кількості на стадіонах, підвищення масовості дитячо-юнацького футболу в столиці, а також зміцнення здоров’я дітей та підлітків через залучення їх до регулярних занять цим видом спорту.

Крім того, за ініціативи фан-клубу у столичних школах створюються осередки шанувальників київського «Динамо» та оформлення «Фан-куточків». Систематично проводяться зустрічі вболівальників із гравцями клубу, тренерами та керівниками «Динамо».

Голова КМДА звернув особливу увагу на соціальні ініціативи, що спрямовані на популяризацію футболу та здорового способу життя серед дітей та молоді столиці. Він підтримав пропозицію представників вболівальників щодо співпраці міської влади та фан-клубу футбольної команди.

«Дуже приємно, що футбольні фани також переймаються розвитком молоді столиці та ініціюють соціальні проекти та працюють на благо нашого міста. Я переконаний, об’єднавши зусилля, ми дійсно могли б досягти кращих результатів. Ми чекаємо на конкретні оформлені пропозиції фанів для того, щоб підтримати дієві проекти і почати працювати вже цього року», – сказав О.Попов.

На завершення зустрічі представники фан-клубу «Динамо» (Київ) подарували голові КМДА футбольний м’яч з автографами динамівців та інші атрибути почесного футбольного фаната.

*** Фан-клуб «Динамо» (Київ) було створено у 2000 році з метою об’єднання вболівальників, яких сьогодні близько 8000 зареєстрованих членів.