У Голосієво до дня столиці планують відкрити новий дитячий садок
17:19, 11 травня 2012Київ
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Урочисте відкриття заплановане на 19 травня. До дня Києва у районі також відкриють близько 30 скверів в різних куточках району.
Київ, 11 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці до Дня Києва планують відкрити декілька нових об`єктів.
Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.
Зокрема, на 19 травня заплановано відкриття дитячого садочка № 726, а також близько 30 скверів в різних куточках Голосієва.
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