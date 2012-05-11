У Голосієво до дня столиці планують відкрити новий дитячий садок

Урочисте відкриття заплановане на 19 травня. До дня Києва у районі також відкриють близько 30 скверів в різних куточках району.

Київ, 11 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці до Дня Києва планують відкрити декілька нових об`єктів. Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації. Зокрема, на 19 травня заплановано відкриття дитячого садочка № 726, а також близько 30 скверів в різних куточках Голосієва.

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