Київ. 11 травня. УНІАН. У Київській міській державній адміністрації сьогодні було презентовано офіційний фан-довідник Приймаючого міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, видання презентували заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та начальник Головного управління з питань Євро-2012 Тетяна Слишик.

За інформацією Т.Слишик, на сьогодні видано 50 тис примірників довідника, але цю роботу планується продовжити. Фінансування здійснювалось за кошти спонсорів.

Довідники безкоштовно розповсюджуватимуть волонтери, які чергуватимуть в аеропортах “Бориспіль” та “Жуляни”, на залізничному вокзалі, в центрі міста, а також в фан-зонах та фан-таборах вболівальників, в інформаційних туристичних пунктах, що працюватимуть в столиці.

Фан-довідник видано підготовлено п’ятьма мовами: українською, англійською, шведською, німецькою та французькою.

“В цьому інформаційному довіднику, який складається з 66 сторінок, викладена вся необхідна інформація для наших гостей, починаючи від видів транспорту до днів проведення матчів, національної кухні, туристичної інформації. Тут також надано основні телефони екстрених служб, в які необхідно звертатися у випадках якихось екстрених ситуацій”, - зазначила Т.Слишик.

На сьогодні примірники довідника можна отримати у Головному управлінні з питань Євро-2012 або скачати електронну версію, розміщену є на сайті Приймаючого міста Києва.

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 мають відбутися пройти в українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.