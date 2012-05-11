КМДА проконтролює хід будівництва житлового будинку на вул. Леніна

Київ. 11 травня. УНІАН. Київська міська держадміністрація взяла під контроль хід будівництва житлового будинку на вул. Леніна, 47-59.

Як зазначається в повідомленні прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління житлового забезпечення, замовник будівництва вказаного будинку ТОВ СП «Інекон-Сервіс», вживає усі необхідні заходи щодо завершення зведення будинку і планує ввести його в експлуатацію в липні 2012 року.

У зв’язку з економічною кризою, зменшенням реалізації квартир, що призвело до відсутності необхідних коштів, його будівництво затрималося.

Для залагодження конфлікту, що назрівав, 7-8 травня проведені зустрічі керівництва КМДА з ініціативною групою інвесторів та представниками інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які отримали ордери в будинку на вул. Леніна, 47-49 (секція А).

За результатами зустрічей узгоджено, що Головне управлінням житлового забезпечення спільно з ініціативною групою кожного тижня проводитимуть наради на будівництві для контролю над ходом робіт.

Як зазначається в повідомленні КМДА, п’ятеро інвалідів ВВВ I групи, які отримали квартири у будинку на вул. Леніна, 47-59, переїдуть до нових помешкань одразу після здачі його в екплуатацію, тобто уже в липні. Крім того, представникам інвалідів запропоновано розглянути можливість заміни квартир, які вони отримали на вул. Леніна, 47-49, на квартири в інших будинках.