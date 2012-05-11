- Триває будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. До кінця року метробудівці обіцяють ввести в експлуатацію дві останні станції цієї лінії - "Іподром" та "Теремки". Що далі, які плани та перспективи?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Перспективи дуже серйозні, адже ми маємо у Києві потужних і висококласних фахівців з будівництва метрополітену, які займаються цим багато років. Моя мрія, і я думаю, що вона абсолютно реальна, це будувати в Києві не дві, а чотири станції метрополітену на рік. Чи можливо це зробити? Можливо. Що для цього потрібно? Фінансування. До цього часу ми будуємо метро виключно за рахунок державних капітальних вкладень. І те, що ми знаходимо порозуміння з урядом, отримуємо ресурс, це, безумовно, величезний плюс, ми їм дякуємо за це, але все одно це дві станції на рік. Тож ми розпочали консультації з серйозними партнерами, які мають досвід реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства. І на інвестиційному форумі, який нещодавно відбувся у Києві, якраз саме такий проект будівництва метрополітену обговорювався і викликав велику зацікавленість з боку інвесторів. Гадаю, ми можемо об’єднати державний ресурс та ресурс, який залучимо в партнерстві з іншими компаніями, і це буде якраз той обсяг інвестицій, який дозволить нам будувати, як мінімум, 4 станції метро на рік.