Київ. 11 травня. УНІАН. У вихідні у центрі Києва буде ускладнений рух автотранспорту у звязку з првоеденням на низці вулиць масових акцій різного характеру.

Як повідомили УНІАН у столичній Державтоінспекції, у суботу з 10.00 ранку на Михайлівській площі планується проведення мітингу однієї із політичних партій.

А з 12.00 того ж дня на Софійській площі відбудеться благодійний фестиваль під назвою «Великий м’яч».

Також у суботу з 17.00 на НСК «Олімпійський» розпочнеться фінал турніру шкільних футбольних команд.

13 травня, у неділю, з 12.00 на вулиці Червонопрапорній, 88 («Пирогово») планується реконструкція історичних подій під назвою «Велика Перемога». У зв’язку з проведенням цього заходу можливі ускладнення у русі транспорту по вулиці Заболотного.

Державтоінспекція також інформує, що до закінчення ремонтних робіт можливі ускладнення в русі транспорту на проспекті Бажана.

Крім того, ДАІ нагадує, що сьогодні частина вул. Хрещатик - від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького - перекрита до 23.00. Обмеження руху пов’язано з підготовкою до Євро-2012 та проведенням заходу «Зустрічай кубок» (Кубок Анрі Делоне – Кубок Євро-2012 – УНІАН).