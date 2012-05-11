Введена в обіг поштова марка із зображенням Кубку Євро-2012

Київ. 11 травня. УНІАН. У Києві представили офіційну марку Кубку Європи з футболу. На поштовому

блоці зображено Кубок Анрі Делоне, який вперше було піднято над головами гравців у 1960 році.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася сьогодні у Колонній залі КМДА в межах трофі-туру «Зустрічай кубок».

Участь в урочистому погашенні поштової марки взяв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За словами генерального директора «Укрпошти» Оксани Плотнікової, марку випустили тиражем 30 тис. екземплярів, усі вони є офіційною продукцією УЄФА.

Окрім марки Кубку Європи, до початку турніру також з’являться ще дитячі марки, а також марки для фанів, на яких буде зображена футбольна збірна України.