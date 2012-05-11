Кубок Анрі Делоне прибув до Києва

Київ. 11 травня. УНІАН. Із 11 по 26 травня відбудеться тур Кубку Євро-2012 містами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський під час презентації Кубку у приміщенні київської мерії.

За словами М.Лубківського, відсьогодні Кубок Анрі Делоне, за який змагатимуться 16 футбольних команд під час Чемпіонату Європи в Україні та Польщі, вирушає у подорож Україною.

Першим містом, де його зможуть побачити усі охочі, стала столиця України - Київ, тут трофей перебуватиме з 11 по 13 травня. 14 травня, повідомив М.Лубківський, Кубок перебуватиме в Івано-Франківську, 15-17 – у Харкові, 18-20 – у Донецьку, 21 – у Дніпропетровську, 23-25 – у Львові, і завершиться турне основного призу Євро-2012 26 травня в Одесі.

Що стосується програми перебування у Києві, то після презентації цього трофею для преси о 15-й годині відбудеться вуличний парад, що прямуватиме Хрещатиком до Майдану Незалежності. Ввечері о 19-й годині для всіх, хто прийде привітати прибуття Кубку до України, на Майдані Незалежності відбудеться концерт за участю українських виконавців.

Впродовж вихідних днів усі охочі зможуть сфотографуватися з Кубком з 10-ї до 20-ї години на Майдані Незалежності.

Крім того, на шанувальників футболу очікують різноманітні розважальні заходи, демонстрація найяскравіших моментів з історії чемпіонатів Європи, матчі на мініполях, різні конкурси.

За словами М.Лубківського, у конкурсах будуть розіграні кілька квитків на матчі Євро. Також за сприятливих погодних умов поруч із Кубком Анрі Делоне ввечері 12 та 13 травня розташується 35-метрова повітряна куля у формі трофея.