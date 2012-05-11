Влада Києва не має відношення до довідників з секс-послугами

Влада Києва заперечує причетність до довідників з пропозиціями секс-послуг, що розповсюджуються на вокзалах та в аеропортах

Київ. 11 травня. УНІАН. Київська міськдержадміністрація заявляє, що не має ніякого відношення до довідників з пропозиціями секс-послуг, які, за даними ЗМІ, розповсюджуються на вокзалах та в аеропортах столиці як офіційні довідники Києва.

Про це заявив сьогодні заступник голови КМДА Анатолій Голубченко на брифінгу з питань підготовки Києва до Євро-2012, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Хотів би сказати одразу, що ті довідники, які пропонують секс-послуги, ще будь-які інші послуги такого або близького характеру, ніякого відношення Київська міська держадміністрація до цього не має», - наголосив А.Голубченко.

Більше того, заявив він, вчора було проведено засідання штабу з надзвичайних ситуацій, на якому розглядалось питання щодо довідників.

«Відповідні доручення були дані і СБУ, і МВС стосовно заходів, які треба зробити для того, щоб припинити такі події, які зараз відбуваються у цьому напрямку», - сказав А.Голубченко.