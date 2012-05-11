На час проведення Євро-2012 бомжів не вивозитимуть за межі Києва

Київ. 11 травня. УНІАН. На час проведення у Києві матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу людей, які не мають постійного місця проживання, не вивозитимуть з міста і не ховатимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови КМДА Анатолій Голубченко заявив сьогодні на брифінгу з питань підготовки столиці до Євро-2012.

«Бомжі будуть, як і зараз, жити в Києві. Так живуть в усіх державах. Ніхто їх нікуди не діває і не вивозить. І в нас вони теж будуть. Якщо вони є, то куди ж ми їх дінемо?! Нікуди вивозити не будемо, ніяких заходів спеціальних – вивозити за місто, брати міліцейські машини і кудись там їх дівати – ні», - запевнив А.Голубченко.

Звернувшись до журналіста, який ставив питання щодо бомжів, заступник голови КМДА сказав: «Якщо ви хочете натякнути на Олімпіаду 80-го року, то у нас цього не буде».