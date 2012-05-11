У Шевченківському районі відкрито восьму сімейну амбулаторію

Київ, 11 травня. УНІАН. Сьогодні у Шевченківському районі столиці урочисто відкрито восьму амбулаторію сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, нова амбулаторія розміщується за адресою: вул. Я. Вал,6.

Амбулаторія забезпечена необхідним медичним обладнанням, меблями та медичним інвентарем. Її створено відповідно до Програми соціально-економічного розвитку району на 2011-2015 роки з метою забезпечення медичним обслуговуванням мешканців центральної частини міста Києва.

У церемонії відкриття взяли участь представники керівництва Київської міської державної адміністрації, голова Шевченківської районної державної адміністрації Сергій Зімін, керівники структурних підрозділів Шевченківської РДА, представники Головного управління охорони здоров`я КМДА, медики, мешканці району.

