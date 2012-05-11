Влада хоче забрати землю у Святошинському лісі у забудовника

Київ. 11 травня. УНІАН. Влада Києва у зв’язку із суспільним резонансом готує рішення про розірвання угоди з ТОВ «МАГ-К» про передачу під забудову землі у Святошинському лісі.

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, повідомили УНІАН у прес-службі «Республіки Київ».

За інформацією депутата, Київрада планує розірвати договір оренди земельної ділянки з компанією, яка вирубувала дерева у 89-му кварталі Святошинського лісництва.

Головне управління земельних ресурсів КМДА підготувало проект рішення Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,2 га, укладеного між Київрадою і ТОВ «МАГ-К», у зв’язку із невиконанням зазначеним товариством умов договору, а також враховуючи суспільний резонанс, що виник внаслідок знищення дерев цінних лісових порід.

«Маю надію, що депутатський корпус підтримає цей проект рішення на одному з найближчих пленарних засідань і розірве договір оренди земельної ділянки в лісі», - наголосив Д.Москаль.

Депутат зауважив, що вказаним проектом рішення також передбачено скасування рішення Київради, яким ще у 2007 році земельна ділянка площею 0,2 га була виключена із категорії земель лісового фонду та передана в оренду ТОВ «МАГ-К» для будівництва кафе із зоною відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня прокуратурою Святошинського району Києва було зупинено чергову вирубку дерев на проспекті Перемоги (навпроти центрального в’їзду до ТК «Пролісок»).

У прес-службі прокуратури Києва поінформували, що районний підрозділ відомства із залученням співробітників Святошинського райуправління міліції та контролюючих органів міста проводить перевірку факту знесення зелених насаджень у цьому місці.

Працівниками районної прокуратури під час виїзду на місце встановлено, що на ділянці площею 0,2 га, яка відноситься до «Святошинського лісопаркового господарства», на замовлення ТОВ «МАГ-К» зрубано 10 із 42 дерев, які планувалося вирубати згідно з актом обстеження зелених насаджень.