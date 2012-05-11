- Ще на початку року у мерії лунали пропозиції огородити сквери і парки міста та закривати їх на ніч, як це робиться в європейських столицях. Коли все це буде реалізовано?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Це актуальне питання. Особливо для парків та скверів, де проводиться серйозна реконструкція, встановлюються фонтани, вони дуже кошторисні, особливо світломузичні. До речі, їх буде з кожним роком все більше відкриватись у місті. Що ж до європейської практики закривати їх на ніч, то це дискусійне питання. Гадаю, перш ніж це робити нам потрібно запитати думку мешканців, які живуть поруч цих зелених зон, або якщо це парк національного значення, то й у киян в цілому. Тобто перед тим, як вирішувати остаточно це питання, потрібно провести опитування і з урахуванням думки киян рухатись далі. Безумовно, що це потребує певних коштів, яких, на жаль, в цьому році ми точно не знайдемо для реалізації таких проектів. Але на майбутнє, я думаю, що таку роботу потрібно провести разом з ОСН, а саме: визначити перспективність і доцільність реалізації такого плану заходів.